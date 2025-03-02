Bilecik'te TIR, yolcu otobüsüne çarptı; 11 yaralı

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde TIR’ın yolcu otobüsüne çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaralıların durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde meydana geldi. F.Ö.’nün kullandığı 16 RAK 36 plakalı TIR, yolcu indirmek için yolun sağında duran D.A. yönetimindeki 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOL KAPANDI

Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafik kapandı. Eskişehir yönünde uzun araç konvoyu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

VALİ AYGÖL, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Bozüyük Devlet Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, “Özellikle bütün yolcularımıza geçmiş olsun. Bugün 12.05 sıralarında Eskişehir’e giden bir yolcu otobüsümüze arkadan gelen bir TIR’ın çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre yolcu otobüsünden bir yolcu yanlış binmiş, onu indirmek amacıyla durmayla TIR arkadan vurmasıyla kaza meydana geldi. Bütün ekiplerimiz zamanında ve saatinde ulaştılar. Çok şükür ki bir can kaybımız yok. Hastanede yaralı olan yolcularımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. TIR şoförümüz ve 10 yolcumuz yaralı. Toplam 11 yaralımız var. Hayati tehlikesi olan bir yolcumuz yok” dedi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.