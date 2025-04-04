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        Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı

        BİLECİK'te tartıştığı eşi Hülya A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:25
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        Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı
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        BİLECİK'te tartıştığı eşi Hülya A. (35) tarafından boğazından bıçaklanan Reşit A. (40) ağır yaralandı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kayıboyu Mahallesi Çınar 1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hülya A. ile eşi Reşit A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya A., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı eşinin boğazına sapladı. Reşit A. yaralanırken, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazında 10 santimlik kesi oluşan Reşit A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Reşit A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 1 çocuk annesi Hülya A. olay yerinde gözaltına alındı. Çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

        Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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