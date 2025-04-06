Bilecik'te otomobil tarlaya devrildi; 2 yaralı

BİLECİK’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Bilecik-İnegöl karayolu Dereşemsettin köyü mevkisinde meydana geldi. Emine Ceren Bayram(28) idaresindeki 11 AD 003 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilde sürücü Emine Ceren Bayram ile o sırada yolcu koltuğunda olan Mithat Çakır (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Emine Ceren Bayram’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tarlaya devrilen araç çekici yardımıyla kurtarılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.