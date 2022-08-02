Bilecik'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te panelvan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Şehir merkezinden İstasyon Mahallesi yönüne seyreden Fikret Söğüt (59) idaresindeki 11 EC 473 plakalı panelvan kamyonet, TOKİ kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönen aracın içinde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, direksiyon mahallinde sıkışan Söğüt'ü bulunduğu yerden çıkararak ambulansa taşıdı.

Yaralı sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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