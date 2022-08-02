Bilecik'te freni boşalan kamyonet 3 araca çarptı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te freni boşalan kamyonet, park halindeki 3 otomobile çarptı.

Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ne 43 BD 583 plakalı kamyonetini park eden Önder Kuyucu, araçtan indiği sırada araç hareket etti.

Hızlanan kamyonet, yokuş aşağı yaklaşık 30 metre geri kayarak caddede park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kamyonet ile çarptığı 3 otomobilde hasar oluştu.

Caddede önlem alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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