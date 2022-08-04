Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde Bilecik Belediyesine ait bir tesiste bulunan havuza serinlemek için giren I.D'yi ablası bir süre sonra göremedi.

Havuzda bulunan su kaydırağının yanında hareketsiz bir şekilde durduğu fark edilen I.D. çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

I.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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