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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı

AA

Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde saman yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Dinar idaresindeki 11 EA 148 plakalı kamyonetteki samanlar, ilçeye bağlı Üyük köyü kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen Gölpazarı ve Vezirhan belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Ahmet Dinar, gazetecilere, seyir halindeyken aynaya baktığında samanların üstten tutuştuğunu fark ettiğini belirterek, "Balyaları bağladığımız urganları kestik. Yere düşen balyalar yandı." dedi.

Yangına ilk müdahalede bulunan vatandaşlardan Zeki Alim ise evinin bahçesindeki hortumla kamyonetin deposuna su tuttuğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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