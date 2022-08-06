"Pazaryeri boncuğu" fasulyesi üreticileri verimli bir sezon bekliyor

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BİLECİK (AA) - İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı ilgi gören tescilli "Pazaryeri boncuğu" fasulyesinde bu yıl verimli bir hasat sezonu olması bekleniyor.

Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan araştırmaların ardından 2014 yılında tescil edilen boncuk fasulye, ilçede 500'den fazla aile tarafından 1900 dönüm alanda üretiliyor.

Kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı tüketicilerden rağbet gören "Pazaryeri boncuğu", İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Sakarya gibi illere gönderiliyor.

Bu yıl dönüm başına bir ton verim beklenen fasulye, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, ilçenin rakımının yüksek olması dolayısıyla fasulyenin farklı bir lezzetinin olduğunu söyledi.

Alternatif ürün olarak Pazaryeri üreticisinin kurtarıcısı konumundaki fasulyede hasadın başladığını dile getiren Sert, şöyle konuştu:

"Parlak yüzeyli ve kılçıksız olan, tescilli ürünümüzü üreticilerimiz hasat ediyor. Yaklaşık 1900 dönümde ekili olan boncuk fasulyesinde, dönüme bir ton verim bekliyoruz. Hasadımız gayet iyi gözüküyor. Çok değerli olan ürünümüzün alımı 20 lira seviyesinde başladı. Fiyatların düşmeden bu seyirde gitmesini umuyoruz. Ürünler gayet güzel gözüküyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her sorunda üreticilerin yanındayız. Çiftçilerimiz bizlere ulaşıp yardım alabilirler, herkese bereketli hasat diliyorum."

Üretici Hacer Erdemir ise yetiştirdikleri fasulyede hasada başladıklarını belirterek "İnşallah bereketli olur. Kilosu 20 lira ile alım yapılıyor." dedi.

Üretici Süleyman Tosun da 8 dönüm alanda fasulye üretimi yaptığını dile getirerek, işçilerle beraber fasulyeyi topladıklarını belirtti.

Emeklerinin karşılığını alabilme temennisinde bulunan Tosun, "Bu şekilde giderse yüzümüz bir nebze de olsa güler. Allah bereket versin, yeni hasat sezonumuz tüm çiftçilere bereketli olsun." diye konuştu.

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