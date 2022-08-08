Bilecik'te cipin yoldan çıkması sonucu anne ile kızı yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde cipin yoldan çıkarak toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söğüt'ten Bilecik istikametine seyreden doktor Elif Oya D. idaresindeki 16 NSP 85 plakalı cip, Küre Köyü ile Yeniköy arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarındaki toprak zemine çarparak duran cipin sürücüsü ile araçta bulunan 5 yaşındaki kızı Esila D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, jandarma ve Söğüt Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar Elif Oya D. ile Esila D. itfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı.

Sağlık ekibi tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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