Bilecik'te çıkan çamlık yangını söndürüldü

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde, köy muhtarı Osman Akçe, havaların sıcak olması nedeniyle ormanlık alanda kontrol yaptığı sırada Çaltı-Borcak köyleri arasında bulunan çamlıkta tüten dumanı fark etti.

Muhtar ve itfaiye şoförünün müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Köy Muhtarı Akçe, köylerinin ve çevre köylerin de ormanlık alanların olması nedeniyle devamlı teyakkuz halinde olduklarını ifade ederek, "Akşam üzeri çamlığın yoğun olduğu Borcak köyü arasındaki ormanlık alanda kontrole çıktım. Dumanı fark edince yeni başlayan yangına kendi imkanlarımla müdahale ederken, köyde bulunan itfaiye şoförünü arayarak bilgi verdim şoför arkadaşla kısa sürede, geçmişte itfaiye personeli olduğum için tecrübemizle söndürdük." dedi.

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