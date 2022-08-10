Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, tütün kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçede tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan ekipler, şüpheli M.O'nun depo olarak kullandığı ev ile iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramalarda 94 gram kaçak tütün, 5 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 1840 adet boş makaron, 50 bin 700 adet boş sigara paketi, 3 elektronik terazi ve sigara dolum aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.