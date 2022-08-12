Osmaneli'nde apartmanda çıkan yangın söndürüldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir apartmanda çıkan ve iki katta etkili olan yangın söndürüldü.



Camikebir Mahallesi Şehit Fehim Yavaş Sokağı'nda 4 katlı bir binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarından dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bunun üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ve zabıta ekipleri, son katın balkonundaki yaşlı kadını fark ederek dışarı çıkarttı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen ve iki katta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.