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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

AA

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı.

Şüpheliler M.A. ve K.K'nin gözaltına alındığı adreste yapılan aramalarda 3 bin 920 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Zanlılardan M.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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