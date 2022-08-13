Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı.
Şüpheliler M.A. ve K.K'nin gözaltına alındığı adreste yapılan aramalarda 3 bin 920 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Zanlılardan M.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.