Ödüllü küçük ressam "Dürbünümden Senemler" adlı ilk sergisini açtı

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BİLECİK (AA) - İstanbul'da oturan 8 yaşındaki Zeynep Yağmur Çevik, tuvale çizdiği "Kadın" temalı resimlerinden oluşan "Dürbünümden Senemler" adlı ilk sergisini Bilecik'te açtı.

Babası askeri personel, annesi ise özel eğitim öğretmeni olan 3. sınıf öğrencisi Çevik, resim fırçasını eline ilk kez 10 aylıkken aldı. Bir daha fırçası ve boyalarından vazgeçmeyen Çevik'in resme yeteneğini ilk olarak ana sınıfı öğretmeni fark etti.

Çok küçük yaşlardan itibaren rakamları hayal gücünü kullanarak farklı şekillere dönüştüren Çevik, ailesinin verdiği destek sayesinde yeteneğini geliştirdi.

Tuvallerinde özellikle kadın figürlerine yer veren Çevik, özgün resimleriyle çevresindekilerin dikkatini çekti.

Türkiye çapında düzenlenen resim yarışmalarına katılan Çevik, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Resim Yarışması'nda Türkiye derecesi, Gemi Mühendisleri Odası Resim Yarışması'nda Türkiye ikinciliği ve Mavi Çocuk Derneği Resim Yarışması'nda Şeref Ödülü kazandı.

İlk profesyonel sergisini dedesinin yaşadığı Bilecik'te açmaya karar veren Çevik'e, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı destek verdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi ve Atatürk Parkı'nda bir hafta açık kalacak sergide 10 tablosunu izlenime sunan Çevik, resimlerinde farklılıkların önemli olmadığını vurguluyor.

Çevik, AA muhabirine, ana sınıfında sayılardan denizkızı çizdiği sırada resim yapabildiğini fark ettiğini söyledi.



Resimlerinde kadın figürlerine daha çok yer verdiğini belirten Çevik, "Dünyanın yarısında kadınlar var. Dünyanın diğer yarısını da kadınlar yetiştiriyor. Kadınlar farklı ama hepsine değer gösterilmeli." diye konuştu.

Bilecik'te açtığı sergiden elde edeceği geliri LÖSEV'e bağışlayacağını ifade eden Çevik, hayalinin kadın ve çocukların şiddet görmediği bir dünya olduğunu kaydetti.

- "Babası da ben de sonuna kadar destekliyoruz"



Anne Damla Boza Çevik ise resme yeteneğini fark ettikten sonra kızını resim kursuna yazdırdıklarını ancak hayal gücünün kısıtlandığını hissedince serbest çalışmasına imkan sağladıklarını belirtti.

Kızının resim yaparken serbest, renkli ve kendi halinde çalışmayı sevdiğini anlatan Çevik, şöyle konuştu:



"Zeynep hayvanları ve çocukları çok seviyor. Biz Belediye Başkan Vekili Melek Hanım'dan da rica ettik. O da sağ olsun, elini uzattı. İlk profesyonel resim sergisini burada açmaya karar verdik. Resimlerin hepsinde farklı kadınlar çizdi. Aslına bütün kadınların farklı ve değere layık olduğunu göstermeye çalıştı. Babası da ben de sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü bu hayal gücü."



Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı da Çevik'in kendisine ilk olarak sosyal medya aracılığıyla ulaştığını ve resme yeteneğini yaptığı tablolarda gördüğünü söyledi.

Çevik'in küçük yaşına rağmen çok yetenekli olduğunu vurgulayan Subaşı, "Onu desteklemek amacıyla burada sergi açmasını teşvik etmek istedik. Yetenekli çocuklarımızın kaybolmasını asla istemiyoruz." dedi.





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