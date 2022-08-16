Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler Ç.K. ve H.İ.Ç'nin bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, 50 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, ses tabancası, 17 mermi ile bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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