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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'de mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı

AA

Osmaneli'de mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, mobil kanser tarama aracı ile hizmet verilmeye başlandı.

Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Grup Başkanı ve Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Kamil Özdemir, yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan aracın her ay iki gün boyunca Toplum Sağlığı Merkezinde hizmet vereceğini bildirdi.

"Erken teşhis hayat kurtarır" prensibiyle 40-69 yaş grubu kadınlara meme kanseri taraması, 50-70 yaşlarındaki kadın ve erkeklere gaitada gizli kan (GGT) kanseri taraması ve 30-65 yaş grubu kadınlara smeor+HPV taramasının ücretsiz yapılacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Erken teşhis sağlanarak, kansere bağlı erken ölümlerin azaltılabildiği ve erken tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak tarama programlarının önemi artmaktadır. Tarama programları, kanser belirtisi ve şikayetleri olmadan önce kanseri saptamaya yönelik olarak yapılan muayene, görüntü veya laboratuvar işlemlerini içermektedir.

Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda, tamamen iyileşme sağlanabilmekte, daha az yan etkisi olan ilaçlar veya girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın Toplum Sağlığı merkezimizi arayarak mobil kanser tarama aracının hangi günler geldiğinin bilgisini alabilirler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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