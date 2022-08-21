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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyük Sağlık Kompleksi hizmete sunuluyor

AA

Bozüyük Sağlık Kompleksi hizmete sunuluyor

BİLECİK (AA) - Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Bozüyük Aile Sağlığı Merkezinin de bulunduğu sağlık kompleksinin 22 Ağustosta hizmet vereceği bildirildi.

Yapımı devam eden Bozüyük Sağlık Kompleksi içinde yer alan Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) ve Aile Sağlığı Merkezinin 22 Ağustostan itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yaptığı açıklamada, proje kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek olan eski Bozüyük ADSM binasının boşaltıldığını ve binanın yıkılarak, otopark ve peyzaj düzenlemesi yapılacağını aynı zamanda diğer binaların da yapımı tamamlanarak tam kapasite hizmete açılacağını söyledi.

Tüm yapım işleri tamamlandığında Sağlık Kompleksi içerisinde Gündüz Bakım Evi, 5-6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tam kapasite ile hizmete girmiş olacağını bildiren Damkacı, yatırımı kazandıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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