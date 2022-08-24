Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kızılkaya'nın, dün evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan ve ekiplerce 8 saat sonra Sakarya Büyükşehir Terminali'nde bulunan Efe Fedai Yıldırım'ı ailesiyle kabul ettiği belirtildi.

Vali Kızılkaya'nın, makamda gerçekleşen ziyarette, aileye geçmiş olsun dileğinde bulunarak küçük çocuğa oyuncak hediye ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Yıldırım'ın kaybolmasıyla endişelenseler de sağ salim bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.