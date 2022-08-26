Söğüt'te kurulacak iki fabrikada 2 bin 500 kişi istihdam edilecek

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 milyar liralık bütçeyle kurulacak vitrifiye ve seramik fabrikalarında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Elginkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede, Elginkan Holding'in ECA Serel markası çatısı altında Söğüt'te 1 milyar lira bütçeyle açacağı iki yeni fabrika yatırımı ele alındı.

Gelecek ay temellerinin atılması ve 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan fabrikalarda toplam 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, Bilecik'te kurulan her yeni fabrikayla şehrin ve ülkenin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlanarak ülke ekonomisinin gücüne güç katıldığını vurguladı.

"Açılacak iki yeni fabrika, hemşehrilerimize sağlayacağı istihdamın yanı sıra Bilecik'imizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sunacaktır. Böylece Söğüt'te üretilecek olan seramik ve vitrifiye ürünleri dünyanın her yerine gönderilecek." değerlendirmesinde bulunan Kızılkaya, söz konusu yatırımların Bilecik'e hayırlı olmasını diledi.

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