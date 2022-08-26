Söğüt'te kurulacak iki fabrikada 2 bin 500 kişi istihdam edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söğüt'te kurulacak iki fabrikada 2 bin 500 kişi istihdam edilecek

AA

Söğüt'te kurulacak iki fabrikada 2 bin 500 kişi istihdam edilecek

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 milyar liralık bütçeyle kurulacak vitrifiye ve seramik fabrikalarında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Elginkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede, Elginkan Holding'in ECA Serel markası çatısı altında Söğüt'te 1 milyar lira bütçeyle açacağı iki yeni fabrika yatırımı ele alındı.

Gelecek ay temellerinin atılması ve 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan fabrikalarda toplam 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, Bilecik'te kurulan her yeni fabrikayla şehrin ve ülkenin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlanarak ülke ekonomisinin gücüne güç katıldığını vurguladı.

"Açılacak iki yeni fabrika, hemşehrilerimize sağlayacağı istihdamın yanı sıra Bilecik'imizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sunacaktır. Böylece Söğüt'te üretilecek olan seramik ve vitrifiye ürünleri dünyanın her yerine gönderilecek." değerlendirmesinde bulunan Kızılkaya, söz konusu yatırımların Bilecik'e hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacak
YEREL HABERLER Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yollar ...
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Bozüyük Belediyesinde toplu sözleşme ve ek protokol imzalandı
YEREL HABERLER Bozüyük Belediyesinde toplu sözleşme ve ek protokol ...
Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit ...
Bilecik'te sağanağın neden olduğu olumsuzluklar gideriliyor
YEREL HABERLER Bilecik'te sağanağın neden olduğu olumsuzluklar ...
Bilecik´te sağanak yağış; araçlar yolda kaldı, ev ve dükkanları su bastı
YEREL HABERLER Bilecik´te sağanak yağış; araçlar yolda kaldı, ev ve ...
Bilecik'te sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Bilecik'te sağanak etkili oldu
Bilecik'te sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Bilecik'te sağanak etkili oldu
Bilecik'te kaybolan konuşma engelli Efe, 12 saat sonra Sakarya'da bulundu
YEREL HABERLER Bilecik'te kaybolan konuşma engelli Efe, 12 saat ...
Bilecik Valisi Kızılkaya üreticilerle buluştu
YEREL HABERLER Bilecik Valisi Kızılkaya üreticilerle buluştu
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi ...
Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ayçiçeği yağını asırlık imalathanede üretiyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği yağını asırlık imalathanede üretiyor
BŞEÜ Tıp Fakültesine 21 öğretim üyesi alınacak
YEREL HABERLER BŞEÜ Tıp Fakültesine 21 öğretim üyesi alınacak
Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan ...
Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.