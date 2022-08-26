Bilecik Belediyesinden şebeke suyundaki bulanıklıkla ilgili açıklama

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BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından bulanıklık oluşan şebeke suyunun içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamada, Bozüyük ilçesinde bulunan Karasu kaynağı memba kaptajının yer altı su toplama drenaj borularına gelen suda, yoğun yağıştan kaynaklı bulanıklık bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği tarafından yönetilen memba kaptajından ilin su depolarına ulaşan ana su beslemesinde sürekli bulanıklık sorunu olmamakla birlikte ara ara gelen suyun bulanıklaştığı ve bulanık suyun vatandaşların çeşmelerine ulaştığı ifade edildi.

Şebeke suyunda şu ana kadar analizle tespit edilen bir sıhhi sorun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Belediyemiz, şebeke suyu klorlama miktarlarını üst limitlere yükselterek sıhhi riskler için önlem almıştır. Her türlü ihtimale karşı önlem amacıyla belediyemizce yapılacak ikinci bir bildirime kadar çeşmelerden akan suyun içme amaçlı kullanılmaması, suyun yalnızca kullanma suyu olarak kullanılması belediyemizce vatandaşlarımıza önerilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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