Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer?

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İznik-Pamukova kara yolunda seyreden M.E. (40) idaresindeki 16 APP 358 plakalı otomobil, Çerkeşli köyü mevkisinde bölünmüş yolun ortasındaki bölüme devrildi.

Kazada, sürücü M.E. ile eşi F.E. (38), çocukları E.E. (4) ve Z.E. (2) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.