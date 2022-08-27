Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İznik-Pamukova kara yolunda seyreden M.E. (40) idaresindeki 16 APP 358 plakalı otomobil, Çerkeşli köyü mevkisinde bölünmüş yolun ortasındaki bölüme devrildi.
Kazada, sürücü M.E. ile eşi F.E. (38), çocukları E.E. (4) ve Z.E. (2) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.