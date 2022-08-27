Bilecik'te tünel içindeki kaldırıma çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Osmangazi Tüneli'nde seyreden cipin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

D-650 kara yolunda Sakarya'dan Bozüyük istikametine ilerleyen S.A. (45) yönetimindeki 59 JB 445 plakalı cip, Osmangazi Tüneli'nde kontrolden çıkması sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı.

Kazada, araçta bulunan E.İ.A. (15) ve Ö.T. (11) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.