Bilecik'te damada acı baklava yedirip una buladılar

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan "damada eziyet" geleneği sürdürülüyor.

İlçedeki düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "gelin konvoyu bekleme, gelin çiçeği alma, cam kırma, zorla yiyecek yedirme" gibi ritüeller, damada zor anlar yaşatıyor.

Elif Onan ile evlenen Sacit Özen'in düğününde de hem onu hem de sağdıcını zorlayan tüm gelenekler yerine getirildi.

Bir kahvehaneye götürülen damada arkadaşları, üzerine acı ketçap dökülen baklavanın yanı sıra çeşitli yiyecekler yedirdi.

Damadı evinin önünde oynatan arkadaşları, başında yumurta kırıp üzerine un, sirke, süt, bal döktüler, ardından hortumla yıkadılar.

Sacit Özen, AA muhabirine, arkadaşlarının şakalarının kendisini zorladığını söyledi.

Damadın babası Ahmet Özen ise kendisinin İstanbul'da yaşadığını, oğlunun ise işi gereği Antalya'da görevli olduğunu ifade etti.

Düğünlerinin doğdukları Pazaryeri'nde gelenek ve göreneklere uygun olmasını istediklerini belirten Özen, "Şakalar her ne kadar ağır olsa da ilçe gençleri bunu biliyor ve katlanıyorlar. Ama bunlar güzel adetler, güzel dostluklar. Dostu olmayan bir insanın böyle şaka yapanı olmaz. Allah razı olsun, çok güzel düğün oldu." dedi.

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