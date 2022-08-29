AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yağcı, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünü ve milletin bağrından çıkardığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gurur gününü, milletçe hep birlikte kutladıklarını belirtti.

Vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için azim ve kararlılıkla görevlerinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarının, gazilerin ve şehit ailelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını ifade eden Yağcı, şunları kaydetti:

"Atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel vatanımızı ve şanlı bayrağımızı, onurla korumanın yolunun milletçe kenetlenmekten, daha çok çalışmaktan ve üretmekten geçtiğinin bilinciyle ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Bu vesileyle, başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm Bilecikli hemşehrilerimin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutlayarak, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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