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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

AA

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı, Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Gölpazarı'nda kutlama programı, 29 Ekim Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma, Jandarma Çavuş Ali Doğan tarafından yapıldı.

Program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından hükümet konağında tebriklerin kabulü ve şehitlik ziyaretiyle sona erdi. ​​​​​​​

Törene, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Hayri Suer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Pazaryeri

Pazaryeri hükümet konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Uzman Çavuş Erkan Akçara günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiirlerini okumasından sonra ilçe şehitliğine kadar kortej düzenlendi. Burada yapılan duanın ardından tören sona erdi.

Törene, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amiri Vekili Emrah Turan, siyasi parti ilçe başkanları, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler, daire amirleri, öğrenciler, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

- Osmaneli

Osmaneli'de hükümet konağı önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Astsubay Taha Muhammet Tok'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program, şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

Programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orkun Törer, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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