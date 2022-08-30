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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'de şehitler için dua edildi

AA

Osmaneli'de şehitler için dua edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Akçapınar köyünde bulunan şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Köyde, 9 Mezarlar mevkisindeki şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, törende yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz sırasında Yunan askerleri ile savaşmak için bölgeye gelen 9 Türk askerinin, açılan top atışı sonrası bu bölgede şehit olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Münür Şahin de şehitliği el ele vererek şehitlere yakışır bir yer haline getireceklerini ifade etti.

Bölgede mezarı bulunan Akçakayalı şehit Mustafa Çavuş'un torunu Süleyman Taş ise dedesinin köyden 5 arkadaşıyla o dönem asker olduğunu ve Dumlupınar'a gidip savaşa katıldığını dile getirdi.

Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Dumlupınar'da İsmet Paşa dedemi ve arkadaşlarını kendi memleketlerini korumaları için 'Orada savaşın' deyip buraya gönderiyor. Burada Yunan askerleriyle aşağıda bulunan mevzilere girip savaşıyorlar. Havanın yağışlı olması münasebetiyle üşüdükleri için ateş yakıyorlar ve dumanı gören Avdan Dağı'ndaki Yunan askerleri dedemlerin bulunduğu yere top atmaları sonucunda dedem ve arkadaşları şehit olmuşlar. Uzun araştırmalarımız sonuncunda 1983 veya 1987 yıllarında burayı bulup şehitliği düzenledik."

Şehitlikteki etkinliğe Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orkun Törer, siyasi partilerin ilçe başkanları ile Akçapınar köy sakinleri katıldı.

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