Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Azerbaycan'daki üniversitelerle iş birliği yapacak

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in bir dizi temasta bulunmak için gittiği Azerbaycan'da iş birliği protokolleri imzaladığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Rektör Beydemir, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi ve Hazar Üniversitesi rektörleri ile eğitim öğretim, öğrenci hareketliliği, ortak araştırma ve geliştirme projeleri gibi geniş kapsamlı iş birliği protokolleri imzaladı.

Beydemir, Hazar Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten Mevlana Edebi-Felsefi Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek burada yapılan çalışmaları inceledi.

BŞEÜ'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler ve velileri ile söyleşide bir araya gelen Beydemir, misafir öğrencilere sağlanan imkanlar, eğitim olanakları ve üniversitenin bu doğrultuda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Beydemir, yapılan anlaşmaların üniversiteler açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Üniversitedeki 1600 yabancı uyruklu öğrencinin 480'ini Azerbaycanlı öğrencilerin oluşturduğunu belirten Beydemir, şunları kaydetti:



"Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler -ki biz kendileri için 'misafir öğrenci' ifadesini kullanıyoruz- ülkemiz ile vatandaşı oldukları ülkeler arasında bir eğitim köprüsü kurmaktadırlar. Kendilerini en iyi şekilde misafir etmekten, onlara en iyi eğitim olanaklarını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kardeş ülke Azerbaycan'da olmaktan buradaki saygın üniversitelerle iş birlikleri yapmaktan dolayı gururluyuz. Yaptığımız anlaşmalar sayesinde hem üniversitelerimizin uluslararası arenada adından söz ettirecek projelere imza atmasını sağlayacak hem de eğitim olanaklarımızı müştereken kullanmayı sağlayacağız. Sayın rektörlerimize bu vesile ile bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli velilerimiz, evlatlarınız sizlerin emanetidir. Biz de emanetlerinizi, iyi şekilde eğitim almış, kendini geliştirmiş, bilimsel bilgi ile donanmış bireyler olarak yetiştirmekteyiz."

Beydemir'e, BŞEÜ Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ve Yabancı Öğrenciler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Murat Yatağan da eşlik etti.

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