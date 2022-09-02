Bilecik'te 2022 yılında 7 bin 631 çiftçiye destek sağlanması hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te 2022 yılında 7 bin 631 çiftçiye destek sağlanması hedefleniyor

AA

Bilecik'te 2022 yılında 7 bin 631 çiftçiye destek sağlanması hedefleniyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 2022 yılında tarımsal projelerle il genelindeki 7 bin 631 çiftçiye destek sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığındaki toplantıda, kentteki tarım yatırımları ve projeler değerlendirildi.

Vali Kızılkaya, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Yılın ilk 6 ayında Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BEBKA destekli 11 projenin hayata geçirildiği aktarılarak, 13 projenin ise hazırlık aşamasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kızılkaya, devletin tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.

Yılın ilk 6 ayında hayata geçirilen 11 projeyle il genelinde 2 bin 561 çiftçiye destek sağlandığını belirten Kızılkaya, şu bilgileri aktardı:

"Bilecik'imizin tarımını geliştirmeye ve desteklemeye çalıştık. Bu kapsamda toplamda 3 milyon 941 bin 716 lira bütçeli projelerimizle çiftçilerimizin yanında olduk. Ayrıca 3 milyon 674 bin 267 lira bütçeli iki projemizde başlamak üzere. Yıl sonuna kadar uygulamaya koyacağımız 13 projeyle 5 bin 300'ün üzerinde çiftçimize daha destek sağlamayı hedefliyoruz. Böylece 2022 yılı içinde toplam 7 bin 631'in üzerinde üreticimize ulaşacağız. Tüm bu projeler tamamlandığında memleketimizde yürütülen tarımsal faaliyetlerde ciddi bir modernizasyon ve ürün bazlı yaygınlaşma olacaktır. Ürettikçe, Bilecik'imiz kazanacak, ülkemiz kazanacak, bizler kazanacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi ...
Bilecik'te 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER Bilecik'te 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Azerbaycan'daki üniversitelerle iş birliği yapacak
YEREL HABERLER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Azerbaycan'daki ...
Bilecik'te araç sahipleri kilim ve battaniyelerle dolu önlemi aldı
YEREL HABERLER Bilecik'te araç sahipleri kilim ve battaniyelerle ...
Bilecik´te dolu ve sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Bilecik´te dolu ve sağanak yağış etkili oldu
Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bilecik'te evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ...
Şarkıcı Betül Demir, kendisine Bilecik bezinden şal dokudu
YEREL HABERLER Şarkıcı Betül Demir, kendisine Bilecik bezinden şal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.