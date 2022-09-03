Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Sakarya istikametine seyreden K.Ç. idaresindeki 34 DP 0427 plakalı kamyon, Vezirhan beldesi geçişinde emniyet şeridinde duraklayan A.A.C. yönetimindeki 07 YHL 82 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile Ü.Ş, B.D, B.Ş ve M.A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.



Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından itfaiye ekiplerince kara yolunda temizlik çalışması yapıldı.



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