Bilecik'te "Çocuk Festivali" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te "Çocuk Festivali" başladı

AA

Bilecik'te "Çocuk Festivali" başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından 100. Yıl Kurtuluş Festivali kapsamında hazırlanan Çocuk Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Vadipark'ta iki gün süren festivalde çocuklar, survivor parkuru, kaykay pisti ve atölye etkinliklerinde katıldı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, çocuklarla bir araya gelerek, dondurma ve şeker ikram etti.

Bilecik Belediyesinin çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler hazırladığına dikkati çeken Subaşı, "100. Yıl Kurtuluş Festivali kapsamında çocuklarımızı unutmadık. Onlar için de güzel aktiviteler hazırladık. İki gün sürecek etkinliklerde çocuklarımız gönüllerince eğlenecek. Atölye faaliyetleri, parkurlar, planeteryum ve kay kay pistini çocuklar için hazırladık. Binlerce çocuk iki gün boyunca burada gönüllerince eğlenmiş olacak. Onlara dondurma ve şeker de ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi ...
Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı ...
Bilecik'teki kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'teki kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli ...
Bilecik'te 2022 yılında 7 bin 631 çiftçiye destek sağlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER Bilecik'te 2022 yılında 7 bin 631 çiftçiye destek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.