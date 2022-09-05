Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde mermer fabrikasından külçe altın, döviz, ziynet eşyası ve kıymetli evrak çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçede faaliyet gösteren mermer fabrikasına giren 4 zanlının iş yerindeki çelik kasadan 4 külçe altın, bir milyon lira değerinde ziynet eşyası, çeşitli döviz ve çekleri çaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

"Kasa Operasyonu 2" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Bilecik, Sakarya, Bursa ve İstanbul'da geniş çaplı çalışma yapıldı.

Suça karıştıkları tespit edilen O.G.A, B.T, V.Ç, E.C ve D.A, İstanbul'da yakalandı.

Söğüt'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları adli mercilerce cezaevine gönderildi.

22 Temmuz'da düzenlenen "Kasa Operasyonu 1" kapsamında O.G.A, M.A, K.A ve T.A. İstanbul'da yakalanarak Söğüt'teki adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden O.G.A. ve M.A. serbest bırakılmış, K.A. ve T.A. tutuklanmıştı.

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