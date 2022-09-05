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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlanacak

AA

Bilecik'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlanacak

BİLECİK (AA) - Bilecik'in işgalden kurtuluşunun 100.yılı, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Yarın saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında başlayacak kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

Kahramanlık şiirlerinin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından "Bilecik 100.Yıl Kurtuluş Fotoğraf Sergisi" açılışı yapılacak.

Saat 11.00'da Bilecik Şehitliği'nde devam edecek kutlama programında saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının yapılmasının ardından protokol tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakılacak.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından program, Şeyh Edebali Türbesi'nde sürecek. Buradaki etkinlikte, şehitler için Orhan Gazi Camii'nde Mevlid-i Şerif okunacak. Mehteran gösterisi sonrasında Türk Hava Kuvvetleri tarafından Bilecik semalarında "Kurtuluş Uçuşu" icra edilecek.

Etkinlik, pilav ikramı ile sonra erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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