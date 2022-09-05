Bilecik'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Derya Uluğ konser verdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında şarkıcı Derya Uluğ müzikseverlerle buluştu.
Bilecik Belediyesi tarafından "100. Yıl Kurtuluş Festivali" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda sahne alan Derya Uluğ, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'in kurtuluşunun 100.yılında düzenlenen etkinliklerle vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Subaşı, şarkıcı Uluğ'a hediyeler verdi.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.
Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.