Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

AA

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Subaşı, kurtuluş günlerinin tarihe düşülen önemli bir not, geleceğe yön veren önemli bir ışık olduğunu söyledi.

Subaşı, kurtuluş günlerinin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade etti.

Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirlerini seslendirmelerinin ardından halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

Daha sonra Bilecik Valiliği bahçesinde "Bilecik 100. Yıl Kurtuluş Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Bilecik Şehitliği'nde devam eden kutlama programında protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askerlerce saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Türk Hava Kuvvetleri tarafından Bilecik semalarında "Kurtuluş Uçuşu" yapıldı.

Etkinliğe, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü Zara konseriyle kutlandı
YEREL HABERLER Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü Zara ...
Bilecik'te aynı sokağa park edilen 11 aracın lastikleri kesildi
YEREL HABERLER Bilecik'te aynı sokağa park edilen 11 aracın ...
Bilecik'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Derya Uluğ konser verdi
YEREL HABERLER Bilecik'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde ...
Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü ...
Bilecik'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlanacak
YEREL HABERLER Bilecik'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerle ...
Bilecik Valisi Kızılkaya'dan vatandaşlara 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne davet
YEREL HABERLER Bilecik Valisi Kızılkaya'dan vatandaşlara 741. ...
Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yaptıkları ...
Bilecik'te "Çocuk Festivali" başladı
YEREL HABERLER Bilecik'te "Çocuk Festivali" başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.