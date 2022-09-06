Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Subaşı, kurtuluş günlerinin tarihe düşülen önemli bir not, geleceğe yön veren önemli bir ışık olduğunu söyledi.

Subaşı, kurtuluş günlerinin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade etti.

Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirlerini seslendirmelerinin ardından halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

Daha sonra Bilecik Valiliği bahçesinde "Bilecik 100. Yıl Kurtuluş Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Bilecik Şehitliği'nde devam eden kutlama programında protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askerlerce saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Türk Hava Kuvvetleri tarafından Bilecik semalarında "Kurtuluş Uçuşu" yapıldı.

Etkinliğe, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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