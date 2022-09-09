"741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı

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BİLECİK (AA) - Kayı boyunun lideri, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

"741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin ilk gününde, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde "saygı nöbeti" değişiminin ardından Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve beraberindekiler tarafından türbe ziyareti yapılarak dua edildi.

Türk Büyükleri Anıtı önünde devam eden törende, Kızılkaya tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kızılkaya, programda, Kayı boyunun 400 çadırla Söğüt'te başladığı var olma mücadelesinin, bu coğrafyadan 3 kıtaya yayılmış aşiretlikten dünyaya hükmeden bir cihan devletine erdiğini söyledi.

Büyük bir medeniyetin torunları olmaktan gurur duyduklarını belirten Kızılkaya, "Günümüzde halen bizlere ve tüm Türk dünyasına ilham olan Kayı’nın töresi, Edebali’nin öğretileri ve atamız Ertuğrul Gazi’nin yiğitliği yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. 741 yıldır aralıksız kutladığımız Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'mizle Kayı'nın beyi Ertuğrul Gazi nezdinde tüm Türk büyüklerimize olan saygımızı hep birlikte sunuyoruz." dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterilerini sunduğu etkinlikte, Kızılkaya ve beraberindekiler geleneksel pilav ikramı için kurban kesimi programına katıldı.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda kişi katıldı.

- Etkinlik programı

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri yarın, Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanması, protokol konuşmaları, halk oyunları gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi ve türbe ziyareti ile sürecek. Öğleden sonra tören alanındaki etkinliklerde, karakucak güreş ekiplerinin müsabakaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Söğüt Cirit Sahası'nda cirit müsabakaları, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileri sunulacak. Tören alanında Yörüklerin etkinliklerinin sunumuna, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri, sanatçı Kıraç konseri ve havai fişek gösterisine yer verilecek.

11 Eylül pazar sabahı tören alanında Yörük grupları ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri, protokol üyelerinin karşılanması, türbe ziyareti, Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi ve Jandarma Tüfekli Hareketler gösterilerinin ardından Ertuğrul Gazi Camisi ile Darülkurrası'nın açılışıyla program tamamlanacak.





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