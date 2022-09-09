Söğüt'te yangın çıkan bahçe evi kullanılamaz hale geldi

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında, bahçe evi kullanılamaz hale geldi.

Çaltı köyünde Damlar Dibi mevkisinde İbrahim Ceylan'a ait serada bulunan bahçe evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenler, durumu Çaltı Köyü Muhtarlığına bildirdi.

Köy Muhtarlığı itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, seralara sıçramadan söndürüldü.

Muhtar Osman Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, seracılıkla geçimini sağlayan köyde, birçok serada ev ve bahçe evleri ile kulübelerin bulunduğunu bildirdi.

Bahçe evinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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