Bilecik'te 34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince 34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (TARMEK) gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen kongredeki konuşmasında, tarımdaki teknolojik gelişime dikkati çekti.



Kızılkaya, buna paralel olarak tarımsal üretimde rekolte artışının yaşandığını dile getirdi.



Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise dünyadaki son yıllardaki değişimin, diğer tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi tarımsal uygulamalarda da yeniliğe ve bilimselliğe olan ihtiyacı gösterdiğini söyledi.



Dünya nüfusunun hızla artmasıyla kaynakların yetersizliği sorununu getirdiğini, bunun da toplumları farklı yöntemlere sevk ettiğini belirten Beydemir, şöyle konuştu:

"Tarım arazilerinin verimli ve etkin kullanımı, doğru ürün ve doğru uygulama gibi konular günbegün önem kazanmaktadır. Dünyanın yakın zamanda yaşadığı ve ülkemizin arabuluculuğu ile çözülen tahıl krizi, toplumların kendi kendilerine yeter ölçüde tarımsal üretim yapmaları gerektiğini bizlere bir kere daha göstermiştir. Bu tarımsal üretimi yaparken ürün seçimi, toprakların verimli kullanımı, enerji tasarrufu, uygulamada kullanılan araç ve gereçler gibi pek çok etmen dikkate alınmalıdır. Ülkemizde özellikle son yıllarda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tarım makinaları ve teknolojileri gelecek için bizlere umut vermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen tarımsal politikalar ülkemizin tarım geleceğine yön verirken yapılan akademik çalışmalar ise tarımsal modernizasyona öncülük etmektedir. Üniversite olarak bizler de pek çok alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de bilimsel çalışmalar yapmakta ve sonuçlarını konunun muhatapları ile paylaşmaktayız."

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, TARMAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Ertekin, TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri ile akademisyen ve tarımsal faaliyet yürüten firmaların katıldığı kongrede, Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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