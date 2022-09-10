TARMEK'e katılan akademisyenler Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı gezdi

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) düzenlenen 34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi'ne (TARMEK) katılan 100 akademisyen, bu etkinlik sonrası Pazaryeri ilçesinde Kınık köyünü ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı gezdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından ağırlanan akademisyenler, Tekin'e yapılan hizmetler ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Konuklar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü turizm rehberi Ömer Özdemir rehberliğindeki gezileri kapsamında Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi ve Bilecik merkezde Şeyh Edebali türbelerine ziyarette bulundular.

BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, yaptığı açıklamada, 7-9 Eylül'de BŞEÜ'de 34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Kongreye Türkiye'nin birçok ilinde akademik çalışmalar yapan kamu kurumları ve üniversitelerden, imalat sektöründen akademisyenlerin, paydaşların katıldığını belirten Sayıncı, "Tarım makineleri ve çalışmalar gündeme getirilerek tartışmalar yapıldı. Toplantı sonrası Bilecik'in tanıtımı amacıyla tüm hocalarımız ile kültür gezisi gerçekleştirildi. Osmaneli ilçesinin ardından Pazaryeri ilçesine geldik. Belediye Başkanı Zekiye Hanım bizi çok güzel karşıladı. Küçükelmalı Tabiat Parkı'na hayran kaldık. Çok güzel olmuş, emeği geçenleri tebrik ediyoruz." diye konuştu.

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