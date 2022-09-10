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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alüminyum fabrikasının temeli atıldı

AA

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alüminyum fabrikasının temeli atıldı

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de şu anda güneş paneli üretimi yıllık kapasitesi 7 gigavat. Başka bir ifadeyle 7 bin megavata ulaştı. 7 bin megavat ne demek? Dünyada dördüncü sıradayız. Dün sıfırdık, bugün dördüncü sıradayız. Şimdi AYDE'nin ve diğer tesislerin devreye girmesiyle inanıyorum ve iddia ediyorum ki 2023'ün sonunda dünyada üçüncü sıraya oturacağız." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen AYDE Alüminyum firmasına ait fabrikanın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu yatırım bittiğinde yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji planlamasının en güzel göstergelerinden olacağını söyledi.

Tesisin, tüketeceği enerjinin bir bölümünü belki de tamamını güneş panellerinden karşılayacağını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Ayrıca burada üretilecek profiller de yine bizim güneş santral panellerimizde kullandığımız ana elemanlarımızdan biri. Çok değil, bundan 5-6 yıl önce Türkiye'de güneş paneli üretimi hemen hemen yok denecek kadar azdı. Yerlilik oranı farklı olmakla birlikte bugün 20'yi aşkın güneş paneli üreticimiz var. Hele Avrupa'nın, Orta Doğu'nun en büyük güneş paneli fabrikasına geldiğimizde Ankara'da geçtiğimiz iki yıl önce hizmete almıştık, o da devam ediyor. Türkiye'de şu anda güneş paneli üretimi yıllık kapasitesi 7 gigavat. Başka bir ifadeyle 7 bin megavata ulaştı. 7 bin megavat ne demek? Dünyada dördüncü sıradayız. Dün sıfırdık, bugün dördüncü sıradayız. Şimdi AYDE'nin ve diğer tesislerin devreye girmesiyle inanıyorum ve iddia ediyorum ki 2023'ün sonunda dünyada üçüncü sıraya oturacağız."

Bakan Dönmez, bu tesiste üretilecek panellerin evlerin, iş yerlerinin çatılarında, tarlalarda kullanılacağını anlattı.

Türkiye'de yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu gücün yüzde 54 seviyesine ulaştığını vurgulayan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bir de lisanssız kapsamında kendi elektriğini kendi üretmek üzere bir imkan tanıdık. Yoğun da bir istek, talep var ama geçtiğimiz haftalarda EPDK bir düzenleme yaptı. Maalesef bazıları tarafından da haksız ve yersiz yere eleştirildi. O düzenleme hukuka uygun ve gerçek üreticinin, gerçek tüketicinin, sanayicinin, çiftçinin haklarını korumak, fırsat eşitliğini herkese tanımak adına yapılmış bir uygulamadır. O açıdan o uygulamanın yerinde olacağını ve taleplerin de buna göre hızla artacağını rahatlıkla söyleyebilirim ki şu anda 8 bin 664 megavata ulaştık. Bunun neredeyse 7 bin 400 megavatı da lisanssız kapsamında kendi elektriğini üretmek için kurulan tesislerden oluşuyor."

Dönmez, temeli atılan fabrikayla ilave 70 kişilik istihdam sağlanacağını ve 12 ayda üretime başlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

- "Emekçi kardeşlerimize ekmek kapısı olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 5 gün içinde 3 temel atmayı yetiştirip bu törenleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmak istediklerini anlatan Varank, "Türkiye'nin ajandası istihdam, üretim, ihracat olsun istiyoruz. İşte buradaki müteşebbis arkadaşımız burada ürettiği ürünlerin yüzde 65'ini ihraç edecek. Alüminyumu alacak, güneş paneli çerçevesi gibi katma değerli bir işe dönüştürecek, ülkeye döviz kazandıracak. Buradaki emekçi kardeşlerimize ekmek kapısı olacak. Biz bunun derdindeyiz." diye konuştu.

Bu işlerin kendi kendine olmadığını vurgulayan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bu OSB'yi yatırıma hazır hale getirmesem, buraya krediyi sağlayıp buradaki kamulaştırmaları, altyapıları yapmasam, bu arkadaşımızın teşvik belgesini vermesem bu yatırımlar da öyle yerden kendi kendine bitmiyor. Bizim bu desteklerimiz sayesinde iş insanlarına, yatırımcıya verdiğimiz destekler sayesinde oluyor ama biz bunlarla gurur duyuyoruz. Bu destekleri vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin rotasını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Bu yatırım 'hayırlı uğurlu olsun' diyoruz. İnşallah sadece ekonomik katkısı değil, güneş paneliyle iklim değişikliğine de katkı sağlayacak bir yatırım. Bu manada müteşebbisimizi kutluyorum."

AYDE Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu'nun konuşmasının ardından protokol üyelerince butona basılarak fabrikanın temeline ilk harç döküldü.

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