Bakanlar Dönmez ve Varank 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanlar Dönmez ve Varank 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı

AA

Bakanlar Dönmez ve Varank 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Bir dizi program kapsamında Bilecik'e gelen Bakanlar Dönmez ve Varank, Söğüt ilçesinde bu yıl 741'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden Dönmez ve Varank daha sonra "geleneksel şifalı pilav kapak açma" törenini gerçekleştirdi. Vatandaşlara pilav ikram eden Bakanlar, şifalı pilavdan yedi.

Şenlik alanında vatandaşlarla sohbet eden Dönmez ve Varank, türbenin yanında inşa edilen Ertuğrul Gazi Camii ve çevresinde incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve beraberindekilerden bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakanlar, şenlik alanında Söğüt Belediyesi tarafından kurulan çadırı ziyaret etti.

Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan ...
Bakan Mustafa Varank, Bilecik'te seramik fabrikası temel atma törenine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Mustafa Varank, Bilecik'te seramik fabrikası ...
Bakan Dönmez, Bilecik'teki seramik fabrikası temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Bilecik'teki seramik fabrikası temel ...
Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan ...
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alüminyum fabrikasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alüminyum fabrikasının ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilecik'te temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilecik'te temel ...
Bakan Dönmez, Bilecik'te seramik fabrikasının temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Bilecik'te seramik fabrikasının temel ...
Yurdun dört bir yanından Yörükler, Ertuğrul Gazi'yi anmak için Söğüt'e geldi
YEREL HABERLER Yurdun dört bir yanından Yörükler, Ertuğrul Gazi'yi ...
TARMEK'e katılan akademisyenler Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı gezdi
YEREL HABERLER TARMEK'e katılan akademisyenler Küçükelmalı Tabiat ...
Bilecik'te 34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi düzenlendi
YEREL HABERLER Bilecik'te 34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji ...
Söğüt'te yangın çıkan bahçe evi kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Söğüt'te yangın çıkan bahçe evi kullanılamaz hale ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi ...
"741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı
YEREL HABERLER "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük ...
Osmaneli'de hasta ve yaşlılara "evlerde kimlik hizmeti" devam ediyor
YEREL HABERLER Osmaneli'de hasta ve yaşlılara "evlerde kimlik ...
Pazaryeri'nde köpeğe çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde köpeğe çarparak savrulan motosikletin ...
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Beylikten cihan devletine kutlu yürüyüşün mimarı: Ertuğrul Gazi
YEREL HABERLER Beylikten cihan devletine kutlu yürüyüşün mimarı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.