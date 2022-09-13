Bilecik'ten selden etkilenen Pakistan'a yardım tırı gönderildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan yardım tırı dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla içerisinde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu 1000 koli ve 500 hijyen malzemesi kolisi hazırlandı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan'ın büyük bir felaket yaşadığını söyledi.

Dünyanın her coğrafyasında iyiliği kendine görev bilen Türkiye'nin bugün de mazlumun yanında olarak Pakistan'a yardım eli uzattığını ifade eden Kızılkaya, "Bilecik'imizin destekleriyle hazırlanan 100 koli gıda ve 500 koli hijyen malzemelerini Pakistan'daki kardeşlerimizin ilk etapta hayati ihtiyaçlarını karşılamaları için gönderiyoruz. Zor günümüzde herkesten önce yardımımıza koşan dost ülke Pakistan'a bizlerin de herkesten önce yardıma koşmamız gerekmektedir." diye konuştu.

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