Bilecik'te trafik kazasında bir kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yüzbaşı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde seyreden Hüseyin A. idaresindeki 34 FJJ 206 plakalı panelvan minibüs ile Hamza E. yönetimindeki 11 EN 719 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



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