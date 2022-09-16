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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi:

BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçimi sadece AK Parti için bir seçim olarak görmüyoruz. Türkiye'nin geleceği açısından baktığımızda da önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz." dedi.

Zengin, partisinin Bilecik İl Başkanlığı'nda Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Zamanın Sesleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin uzun bir yoldan geldiğini söyledi.

Ne genç ne de ihtiyar bir parti olduklarını, geride bıraktıkları 21 yılın aslında bir kamil yaşı gösterdiğini belirten Zengin, "Bir taraftan da geçen zamana rağmen AK Parti son derece vizyoner, genç bir bakış açısında. Daha doğrusu dinamik bir bakış açısına sahip." ifadesini kullandı.

Zengin, dinamik ve her mesele karşısında içeride, dışarıda yeniden pozisyon alan bir parti olarak tanımladığı AK Parti'nin en önemli gücünün, vizyoner bir liderliğe sahip olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Seçim sürecine değinen Zengin, şöyle konuştu:

"Bu seçimi sadece AK Parti için bir seçim olarak görmüyoruz. Türkiye'nin geleceği açısından baktığımızda da önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bir defa 2023 dediğimizde 100 yılı deviren bir Türkiye bizim için bir iddia koymak için başlı başına bir sebep zaten. Devamında da bugüne kadar AK Parti pek çok iyi işler yaptı. 2023'e hazırlanırken AK Parti'nin şimdiye kadar en iyi yaptığı şeylerden biri dinlemek. Dinlemek çok aktif bir iştir. Bir konuda netice almak istiyorsanız canlı, dinamik bir dinleme yapmak lazım. Anlatmaktan, konuşmaktan ziyade bizden ne bekleniyor, değişen nedir? Çünkü zaman içinde bizlerin değiştiği gibi seçmenler de değişiyor. Seçmenimizin olaylara bakışı, yaklaşımı, beklentileri...

Hayatın içinde hepimiz yoğruluyoruz, değişiyoruz. O yüzden bizim yaptıklarımız ne kadar anlaşılıyor ve aynı zamanda geleceğe dönük olarak neler bekleniyor? Hangi hayaller insanlar için anlam ifade ediyor. Tüm bunlara dair değerlendirme yaptığımızda en önemli başvuracağımız kaynak gerçek bilgi sizlerde var. Sivil toplum olarak sizler varsınız. Çünkü hayatın içindesiniz. Sizin her biriniz gerçek bir ihtiyacın tezahürü olarak doğmuş derneklersiniz, vakıflarsınız. Öyle olduğu için sahici bir dinleme yapmak için buradayız."

AK Parti'nin hayat odaklı bir parti olduğunu dile getiren Zengin, herkesin hayatında bir farklılık ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Seçimlere yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Zengin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçinde bulunduğumuz zamanın bize söylediği sesler nelerdir? Hangi tınılar var? Biz bu duyduklarımız üzerine hangi politikaları inşa edebiliriz? Şu günlerde zaten seçime giderken strateji belgemiz üzerine çalışıyoruz. Bir taraftan da çok güzel icraatlar yapıyoruz. Bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 250 bin sosyal konut projesi, dinlemeler neticesinde ortaya çıkmış bir projedir. Nihayetinde de muazzam bir karşılık buldu. Birkaç gün içinde yaklaşık 1,5 milyon gibi bir talep aldı. Bakalım çıta ekim ayı içinde nereye kadar ulaşacak."

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden toplantıya, kentteki çoğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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