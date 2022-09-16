AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti

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BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Bilecik Gönüllüleri Derneğini ziyaret eden Zengin, Dernek Başkanı Gülcan Namal'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'nin bulunduğu yerleşkeye gelen Zengin, Şeyh Edebali Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce'den türbe hakkında bilgi aldı.

Türbede dua eden Zengin, aynı bölgede yer alan tarihi Orhangazi Cami'ni ziyaret etti.

Bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Zengin ardından AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Siyasette Kadın Buluşması"na konuşmacı olarak katıldı.

Zengin'e AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kadın Kolları İl Başkanı Mutlu Selen Haşit ve parti mensupları eşlik etti.

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