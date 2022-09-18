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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde köy muhtarı, kendi kızının nikahını kıydı.

İlçeye bağlı bağlı Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe, Muhtarlar Binasında, kendi kızı Mine ve damadı Davut Turgutoğlu’nun nikahlarını kıyarak, evlilik cüzdanını kızına teslim etti.

Duygusal anların yaşandığı törende genç çiftlere mutluluklar dileyen muhtar Akçe, ''Kızımın nikahını kıyacağım hiç aklıma gelmezdi. Normalde nikahı daha önce Söğüt Belediyesinde kıyılacaktı. Ancak nikahın kıyılacağı gün ben eşimi kızım da annesini kaybetti. Sade bir tören olsun istedik ve nikahlarını ben kıydım. Güzel bir duygu, kızıma ve damadıma ömür boyu mutluluklar diliyorum.'' dedi.

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