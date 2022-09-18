Bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten istasyon istikametine seyir halindeki Kenan T. idaresindeki 11 EN 229 plakalı otomobil TOKİ rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bozüyük istikameti tek şeritten ilerlerken kazalı aracın kaldırılması sonrası normale döndü.