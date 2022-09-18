Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki İsmail A. yönetimindeki 11 AAT 384 plakalı otomobil, Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısında yaya geçidinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu annesiyle beraber karşıya geçmekte olan 5 yaşındaki Asmin K'ye çarptı.



Meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken sürücü İsmail A. yaralıyı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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