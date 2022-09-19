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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

AA

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

BİLECİK (AA) - CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüzün, mesajında, cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını aktardı.

Gaziliğin önemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve müdafaasında gazilerin ortaya koyduğu cesaret ve fedakarlığa değinen Tüzün, şunları belirtti:

''Bizlere bu vatanı armağan eden gaziler, Malazgirt’te olduğu gibi Çanakkkale’de, İnönü savaşlarında, Sakarya Meydan muharebelerinde ‘önce vatan toprakları, önce değerlerimiz’ dediler daha sonra canlarını düşündüler. 'Bayraklar bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak uğrunda ölen varsa vatandır' düşüncesi ile hiç düşünmeden şehitlik mertebesine ulaşmak için ileriye koşan gazilerimiz, vatanımızın kurulmasında ve korunmasında sergiledikleri kahramanlık ile her zaman hatırlanacaklardır.

Milletimizin makus talihinin yenildiği topraklar olan Bilecik, bu değerin en çok bilindiği kadim şehirlerden birisidir. İçlerinde vatan aşkı hiçbir zaman azalmayan gazilerimizin hak ettiği değere kavuşmaları ve en saygın konuma gelmeleri için her zaman elimizden gelen çabayı göstermenin gayretinde olacağız. Bizlere emanet edilen aziz vatanın kurulması ve müdafaasında gerektiğinde canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden bütün gazilerimizi rahmet ve minnet duygularıyla hatırlıyor, sağ olan gazilerimize şükranlarımızı iletiyorum.''





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