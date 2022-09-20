Gölpazarı'nda ceviz soyma, ayıklama ve kurutma tesisi için istişare toplantısı yapıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ceviz soyma, ayıklama ve kurutma tesisi konusunad istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanlığının iş birliğiyle Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, ilgililerle Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cevizle ilgili işleyişin nasıl yapıldığını incelediklerini söyledi.

Mercan, ilçede faaliyete geçecek tesisin 48 saat içinde 20 ton yaş cevizi 10 ton kuru ceviz olarak verme kabiliyetine sahip olacağını dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise ilçede 10 bin dekar ceviz ekimi gerçekleştirdiklerini anlatarak, ürünün heba olmasını istemediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Hayri Suer de ilçenin geçim kaynağının tarım olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak soğuk hava deposu yapıyoruz. Bu soğuk hava deposu potansiyelimizi tamamen ceviz olarak düşünüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ile Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli de katıldı.

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