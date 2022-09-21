Bilecik'te yola aniden fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te yola atlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Erdem H. yönetimindeki 11 ABG 763 otomobil Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Teraki Sokak üzerinde seyir halindeyken kaldırım üzerinde oynayan 2 yaşındaki Fatma T. aniden yola fırlaması sonrası çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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